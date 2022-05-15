Anadolu medeniyetlerini anlatan "The Heritage of Anatolia" sergisi ABD turunda - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu medeniyetlerini anlatan "The Heritage of Anatolia" sergisi ABD turunda

15.05.2022 22:10
Anadolu medeniyetlerini anlatan "The Heritage of Anatolia" sergisi ABD turunda

NEW Anadolu medeniyetlerini geçmişten günümüze taşıyan "The Heritage of Anatolia" adlı sergi, ABD'de North Carolina eyaletinde sanatseverlerle buluştu.

NEW Anadolu medeniyetlerini geçmişten günümüze taşıyan "The Heritage of Anatolia" adlı sergi, ABD'de North Carolina eyaletinde sanatseverlerle buluştu.

New York'ta açılan "On the Path of Sun (Güneşin İzinde)" adlı serginin devamı niteliğindeki "The Heritage of Anatolia" adlı seramik ve resim sergisi, Chapel Hill kentinde Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar'ın öncülüğünde kurulan Sancar Kültür Merkezi'nde açıldı.

Seramik sanatçısı ve akademisyen Pınar Güzelgün Hangün ile ressam Nalan Kumlalı Atahan'ın ortak sergisine sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.Serginin açılışında konuşan seramik sanatçısı ve akademisyen Pınar Güzelgün Hangün, çok milletli ve kültürlü bir şehirde yaşarken özünü unutmak mümkün olsa da insanın genetiğine yerleşmiş değerlerini yeniden hatırlamanın, varlık amacını bulmasına yardım eden en önemli unsurlardan olduğunu söyledi.

Çocukluktan itibaren temas halinde bulunduğu oyun malzemesi olan kilin pişmiş hali seramiğin, yerleşik hayata geçen insanın ilk kullanım malzemesi olduğuna işaret eden Hangün, "Arkeolojik kazılar sonucu tarihi taşıyan bir malzeme olan seramik, Anadolu topraklarından geçen sayısız medeniyetler yolculuğunun sürecini bize anlatan en önemli araçlardan." dedi.

Anadolu'da uzun dönem yaşayan tarih öncesi medeniyetlerden Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ve sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından bırakılan kültürel mirası sembolik olarak tuvallerinde farklı baskı ve boyama teknikleriyle yorumlayan ve uzun süredir Los Angeles'ta yaşayan ressam Nalan Kumlalı Atahan da "Köklerimiz, Anadolu'dan geliyor ve köklerimizi bilmeden bugüne bir katkı sağlayamayız." ifadesini kullandı.

Sergi, 1 Haziran'a kadar açık kalacak.

YORUMLAR
500
Myanmar'ın 'gölge hükümeti'nin Dışişleri Bakanı, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü Myanmar'ın 'gölge hükümeti'nin Dışişleri Bakanı, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü Son dakika gündem: ABD'deki ırkçı saldırının şüphelisi hakkında detaylar paylaşıldı Son dakika gündem: ABD'deki ırkçı saldırının şüphelisi hakkında detaylar paylaşıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Carolina, Seramik, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu medeniyetlerini anlatan 'The Heritage of Anatolia' sergisi ABD turunda - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel sularının altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:44 Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 22:20:39. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu medeniyetlerini anlatan "The Heritage of Anatolia" sergisi ABD turunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement