Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika
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Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü

09.05.2022 11:26
Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Anadolu'nun Piramitleri olarak adlandırılan Bintepeler Tümüsleri Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Anadolu'nun Piramitleri olarak adlandırılan Bintepeler Tümüsleri Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'nde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı olan Bintepeler mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.A.(40), C.Ö.(62), A.Y.(47), M.T(45), Z.S.(51), İ.U.(63) isimli şahıslar 4 metre genişliğinde ve 20 metre derinlikte izinsiz kazı yaparken suç üstü yakalandı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte beton delme, jeneratör, testere, çekiç, çapa, 50metre uzunluğunda ip ve halat, 40 metre uzunluğunda uzatma kablosu, Lidya dönemine ait 1 adet bakır sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü
Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü

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Salihli'de 675 sikke ele geçirildi Salihli'de 675 sikke ele geçirildi Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi

Kaçak Kazı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika


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