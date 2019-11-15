Anadolu Otoyolu'nda tıbbi ilaç yüklü tırın dorsesi yandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıbbi ilaç yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri bölgede kimyasal sızıntı şüphesiyle incelemede bulundu.

Osman Türkmen idaresindeki 06 BJB 812 plakalı tıbbi ilaç yüklü tır, otoyolun Ankara yönü Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde dorse kısmından alev almaya başladı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, AFAD yetkilileri de olay yerinde kimyasal sızıntı şüphesiyle ölçüm yaptı. Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Tırın İstanbul'dan aldığı tıbbi ilaçları Afganistan'a götürdüğü öğrenildi.