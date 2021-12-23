Üye Girişi
AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı - Son Dakika

AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı

23.12.2021 16:45

AnadoluJet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Ankara'ya seferler düzenlemeye başladı.

AnadoluJet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Ankara'ya seferler düzenlemeye başladı.

AnadoluJet'in bugün ilki gerçekleştirilen Belgrad-Ankara seferi için Belgrad'da yapılan etkinliğe Türk Havayolları (THY) Yönetim Kurulu üyesi Orhan Birdal, Anadolujet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Şamil Karakaş, Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı Müdürü Miodrag Mirkoviç, Türk ve Sırp yetkililer ile basın mensupları katıldı.

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı Müdürü Mirkoviç, burada yaptığı konuşmada, mutluluk ve heyecanını dile getirerek "Bu tür gelişmeler, Kovid-19 pandemi sürecinin sona ereceğine yönelik birer umut teşkil ediyor." dedi.

Ankara-Belgrad uçuşlarının haftada iki kez yapılacağını ve bunun tarihte bir ilk olduğunu belirten Mirkoviç, "THY ana partnerlerimiz arasında yer alıyor. Havalimanımızın gelen yolculara çok iyi hizmet vereceğinden eminim." diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu Üyesi Birdal da 2008 yılından beri Ankara Esenboğa ve İstanbul Sahiba Gökçen merkezli AnadoluJet uçuşlarıyla, dünyanın önemli merkezlerine seferler düzenlendiğini ifade etti.

Belgrad'ın, Avrupa'nın tarihi bir dokuya sahip en eski kentlerinden olduğunu hatırlatan Birdal, "Ankaralı hemşerilerimizin bu güzel ülkeyi ve Belgrad'ı, Sırbistanlı vatandaşların da Ankara'yı ve güzel ülkemizi daha fazla ziyaret edeceklerinden eminim." ifadesini kullandı.

THY'nin hali hazırda İstanbul-Belgrad arasında 14 frekans uçuş gerçekleştiğini ifade eden Birdal, "23 Aralık'tan itibaren Ankara-Belgrad uçuşları, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleşecek." dedi.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki seyahatlerde vize istenmediğini, pasaport ile seyahatin mümkün olduğunu vurgulayan Birdal, "Yakın zamanda sadece kimlik kartlarıyla seyahat etmenin mümkün olacağını ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

AnadoluJet'in Ankara-Belgrad uçuşlarında ucuz ve konforlu hizmet sunacağını ifade eden Birdal, "Bu vesileyle, Anadolu ile Belgrad arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal bağların arttırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Anadolujet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Karakaş, AnadoluJet'in 13 yıllık geçmişinde iyi bir başarı elde ettiğini belirtirterek, "Ankara-Belgrad uçuşlarıyla Sırp dostlarımızı Ankara'ya ve tabii ki Kapadokya'ya davet ediyorum. Ankara, görülmesi gereken başkentlerden birisi. Kapadokya da bildiğiniz gibi peri bacalarının olduğu, muhteşem vadilere sahip. Yeni uçuşlarımızla bu ziyareti gerçekleştirebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara merkezli AnadoluJet uçuşlarını yüzde 50 arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Karakaş, Belgrad'ın bu stratejinin ilk adımı olduğunu da kaydetti.

Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin hızla ilerlediğini ifade ederek "10 sene önce Sırbistan'daki Türkiye yatırımları 1 milyon avroydu. Bugün 250 milyon avroya çıktı. 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki turizmin giderek hızlandığını hatırlatan Aksoy, "Ekim ayı itibarıyla Türkiye'yi ziyaret eden Sırpların sayısı 200 bini, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısı da 40 bini geçti." dedi.

Belgrad-Ankara uçuşlarıyla Kapadokya'ya ulaşımın çok daha kolay olacağını ifade eden Aksoy, sözlerini, "Aynı zamanda Sırp turistler Kayseri'de, Erciyes'te kış tatillerini yapabilecekler." şeklinde tamamladı.

AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı
AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı
AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı
AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı
AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı

AnadoluJET, Sırbistan, Belgrad, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompaya yansıtılmadı! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompaya yansıtılmadı! Vatandaş tepkili         
17:49
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
17:41
Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü         
17:00
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
17:45 Fatma Şahin, öğrencilik yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı: Müdürün odasında 40 dakika ağladım
17:40 Sonunda bu da oldu! Yalanabilir televizyon icat edildi, ekrandaki yemekleri tadıyorlar
17:34 Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
17:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?
17:26 Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim
17:21 Gece otel odasında fotoğraf çeken kadın, ertesi gün gördüğü ayrıntıyla dehşeti yaşadı
17:19 Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi
16:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16:40 Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor
16:34 Putin yüksek faiz politikasını savunurken, Türkiye'yi kötü örnek olarak gösterdi: Aksi halde sonumuz Türkiye gibi olabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 18:10:02. #1.12#
SON DAKİKA: AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement