Anagold 24Erzincanspor - Artvin Hopaspor: 4-2

TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi yarı finalinde Anagold 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi. Artvin Hopaspor'u 4-2 yenen Anagold 24Erzincanspor finale yükseldi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasında oynanan TFF 2'nci Lig'e yükselme play-off mücadelesinde Anagold 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Anagold 24 Erzincanspor'un orta vuruşu ile başladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

56'ncı dakikada gelişen Anagold 24Erzincanspor atağında Muhammet Kerem Aktürkoğlu topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

58'inci dakikada Anagold 24 Erzincanspor, Muhammet Kerem Aktürkoğlu ile ikinci golü buldu: 2-0.

59'uncu dakikada Artvin Hopaspor teknik direktörü Sadettin Tekelioğlu, orta hakeme yaptığı itirazlar ve rakip futbolcularla arasındaki gerginlik nedeniyle orta hakem tarafından kırmızı kartla trübünlere gönderildi. Tekelioğlu önce çıkmak istemeyip itiraz etse de saha görevlilerince tribünlere alındı.

60'ıncı dakikada Anagold 24Erzincanspor'lu defans oyuncusu Hüseyin Erol 'un kendi kalesine attığı golle durum 2-1'e geldi.

69'uncu dakikada Artvin Hopaspor'dan Ahmet Tuna Akıl rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

81'inci dakikada gelişen Anagold 24Erzincanspor atağında Muhammet Kerem Aktürkoğlu kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 3-1.

86'ncı dakikada gelişen Anagold 24Erzincanspor atağında Hüseyin Erol bu kez topu rakip filelerle buluşturdu: 4-1.

90+5'inci dakikada Artvin Hopaspor'un gelişen atağında Tunahan Ergül attığı golle durumu 4-2 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Anagold 24Erzincanspor, 4-2'lik galibiyetle finale yükseldi. Anagold 24Erzincanspor finalde 68 Aksaray - 1928 Bucaspor galibiyle karşılaşacak.

Final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü Gloria Sports Arena'da oynanacak.