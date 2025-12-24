Anahtar Parti 100 Bin Üye Barajını Aştı - Son Dakika
Anahtar Parti 100 Bin Üye Barajını Aştı

Anahtar Parti 100 Bin Üye Barajını Aştı
24.12.2025 14:29
Anahtar Parti, 100 bin 211 üye sayısına ulaşarak örgütlenme gücünü gösterdi, büyüme sürecine devam edecek.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Partimiz artan oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşarak örgütlenme gücünü ortaya koydu. Bu güvene layık olacağız" dedi.

Anahtar Parti'den yapılan açıklamada, "Anahtar Parti, kuruluşunun 1'inci yılını geride bırakırken teşkilatlanma sürecinde önemli bir eşiği aşarak 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaştı. Toplumun farklı kesimlerinden gelen yoğun ilgiyle büyümesini sürdüren Anahtar Parti, ulaştığı üye sayısıyla hem teşkilat yapısının sağlamlığını hem de toplumsal karşılığını tescillemiş oldu. Anahtar Parti'nin üye sayısındaki bu yükseliş, parti politikalarına duyulan ilginin, sahadaki çalışmaların ve teşkilatların aktif performansının bir yansıması olarak değerlendirilirken, parti yönetimi, önümüzdeki dönemde bu ivmenin artarak devam edecektir" denildi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin, "Partiye katılım gösteren üyelere ve sahada emek veren teşkilatlara teşekkür ediyoruz. Partimiz artan oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşarak örgütlenme gücünü ortaya koydu. Bu yürüyüş, sayılara değil inanca dayanıyor. Anahtar Parti, milletin umudunu taşıyan bir iradenin adıdır. Bu güvene layık olacak, Türkiye'nin yarınlarını cesaretle ve adaletle kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

