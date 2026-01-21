Anahtar Parti'den Suriye Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anahtar Parti'den Suriye Açıklaması

21.01.2026 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti, Suriye politikasını takip edeceğini ve öneri sunmaya devam edeceğini duyurdu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Merkezi, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yayımladığı basın açıklamasında, "Devletimiz tarafından yürütülmekte olan Suriye politikamızın, Anahtar Parti olarak hassasiyetle takipçisi olacağımızı; lüzum duydukça öneri ve ikazlarımızın devam edeceğinin bilinmesini kamuoyuyla paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Merkezi, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"15 yıl önce başlayan Suriye iç savaşının yarattığı ortamı fırsata çevirmek isteyen PKK'nın Suriye uzantıları, Suriye'nin kuzeyindeki hakimiyetini artırmaya çalışmış; DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında kurulan uluslararası koalisyonun desteğini de almalarıyla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki yayılmacılığını tehdit ve baskıya dönüştürmüştür. PKK terör örgütünün Suriye uzantısı SDG, 10 Mart mutabakatına uyma taahhüdüne aykırı şekilde Suriye Devletine entegrasyonu reddetmiş; bunun üzerine Şam yönetimince başlatılan operasyonlar neticesinde bölgedeki hakimiyetini büyük oranda kaybetmiştir. Merkezi yönetimin güçlü iradesini ortaya koyması ile birlikte, terör örgütünün zulmü altında yaşamak zorunda kalan bölge halkı, PKK/SDG zulmüne baş kaldırma cesaretini göstermiştir. Çatışmaların durdurulması adına, Suriye ile SDG arasında 18 Ocak'ta 14 maddelik bir anlaşma imzalanarak entegrasyon sürecinin detayları somutlaştırılmış; Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Şara tarafından daha öncesinde yayınlanan kararnamedeki Kürtçe'nin ulusal dil olması ve Kürtçe eğitimin önünün açılması gibi haklar bu anlaşmada da yer bulmuştur. Suriye'de ikinci bir ulusal dil ve eğitim dilinin kabul edilmesinin, orta veya uzun vadede yeniden ayrışmayı tetikleyeceği; bölünmeye ilişkin taleplerin yeniden gündeme getirilmesine sebep olacağı açıktır.

Terör örgütünün muhatap alınması ile çözüme ulaşma politikasına tümden karşı olmamıza rağmen, Suriye'nin iç savaştan yeni çıkmış olması, yeni Suriye Devleti'nin henüz tam oturmamış yapısından dolayı kırılganlıklara açık olması sebebiyle, merkezi otoritenin tam anlamıyla sağlanması adına Suriye hükümetinin bu yolu izlemek zorunda kaldığını düşünmekteyiz. Suriye'de geniş bir temsile ve nüfusa sahip Türkmenlerin, bu kritik süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği adına önemli katkılar sunduklarını da ayrıca belirtmek isteriz. Sınır komşumuz Suriye'nin dirliği ve birliğinin sağlanması ve uluslararası toplumca tanınması, ülkemizin bekası açısından son derece önemlidir. Suriye Devleti tarafından SDG terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlardan rahatsızlık duyan DEM Parti'nin, sulh ile nihayete erme ihtimali olan Suriye'deki bu süreci, provokasyonlar ve sabote edici söylemler ile toplu bir direnişe çevirmek istediği açıkça görülmektedir. Devletimiz tarafından yürütülmekte olan Suriye politikamızın, Anahtar Parti olarak hassasiyetle takipçisi olacağımızı; lüzum duydukça öneri ve ikazlarımızın devam edeceğinin bilinmesini kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anahtar Parti'den Suriye Açıklaması - Son Dakika

Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

23:18
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 23:35:40. #7.11#
SON DAKİKA: Anahtar Parti'den Suriye Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.