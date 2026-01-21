Anahtar Parti'den Suriye Açıklaması

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Merkezi, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yayımladığı basın açıklamasında, "Devletimiz tarafından yürütülmekte olan Suriye politikamızın, Anahtar Parti olarak hassasiyetle takipçisi olacağımızı; lüzum duydukça öneri ve ikazlarımızın devam edeceğinin bilinmesini kamuoyuyla paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Merkezi, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"15 yıl önce başlayan Suriye iç savaşının yarattığı ortamı fırsata çevirmek isteyen PKK'nın Suriye uzantıları, Suriye'nin kuzeyindeki hakimiyetini artırmaya çalışmış; DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında kurulan uluslararası koalisyonun desteğini de almalarıyla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki yayılmacılığını tehdit ve baskıya dönüştürmüştür. PKK terör örgütünün Suriye uzantısı SDG, 10 Mart mutabakatına uyma taahhüdüne aykırı şekilde Suriye Devletine entegrasyonu reddetmiş; bunun üzerine Şam yönetimince başlatılan operasyonlar neticesinde bölgedeki hakimiyetini büyük oranda kaybetmiştir. Merkezi yönetimin güçlü iradesini ortaya koyması ile birlikte, terör örgütünün zulmü altında yaşamak zorunda kalan bölge halkı, PKK/SDG zulmüne baş kaldırma cesaretini göstermiştir. Çatışmaların durdurulması adına, Suriye ile SDG arasında 18 Ocak'ta 14 maddelik bir anlaşma imzalanarak entegrasyon sürecinin detayları somutlaştırılmış; Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Şara tarafından daha öncesinde yayınlanan kararnamedeki Kürtçe'nin ulusal dil olması ve Kürtçe eğitimin önünün açılması gibi haklar bu anlaşmada da yer bulmuştur. Suriye'de ikinci bir ulusal dil ve eğitim dilinin kabul edilmesinin, orta veya uzun vadede yeniden ayrışmayı tetikleyeceği; bölünmeye ilişkin taleplerin yeniden gündeme getirilmesine sebep olacağı açıktır.

Terör örgütünün muhatap alınması ile çözüme ulaşma politikasına tümden karşı olmamıza rağmen, Suriye'nin iç savaştan yeni çıkmış olması, yeni Suriye Devleti'nin henüz tam oturmamış yapısından dolayı kırılganlıklara açık olması sebebiyle, merkezi otoritenin tam anlamıyla sağlanması adına Suriye hükümetinin bu yolu izlemek zorunda kaldığını düşünmekteyiz. Suriye'de geniş bir temsile ve nüfusa sahip Türkmenlerin, bu kritik süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği adına önemli katkılar sunduklarını da ayrıca belirtmek isteriz. Sınır komşumuz Suriye'nin dirliği ve birliğinin sağlanması ve uluslararası toplumca tanınması, ülkemizin bekası açısından son derece önemlidir. Suriye Devleti tarafından SDG terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlardan rahatsızlık duyan DEM Parti'nin, sulh ile nihayete erme ihtimali olan Suriye'deki bu süreci, provokasyonlar ve sabote edici söylemler ile toplu bir direnişe çevirmek istediği açıkça görülmektedir. Devletimiz tarafından yürütülmekte olan Suriye politikamızın, Anahtar Parti olarak hassasiyetle takipçisi olacağımızı; lüzum duydukça öneri ve ikazlarımızın devam edeceğinin bilinmesini kamuoyuyla paylaşmak isteriz."