ANKARA Başkentte yurt bahçesinde şüpheli paket paniği - Son Dakika

Olay, saat 12.30 sıralarında, Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun yanında meydana geldi. Bahçe kenarına bırakılan paketi görenler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak, önlem aldı. Bomba imha uzmanı da önlemlerin alınmasının ardından paketi fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan paketin boş olduğu anlaşılınca yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:17

Kaynak: DHA

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