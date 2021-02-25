Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü' - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü'

25.02.2021 13:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü', System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "İnsani Gelişme Ödülleri-Büyükşehirler" projesi kapsamında, İnsani Geliştirme Vakfı (İNGEV) tarafından 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü' ve 'Nitelikli Eğitim' kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "İnsani Gelişme Ödülleri-Büyükşehirler" projesi kapsamında, İnsani Geliştirme Vakfı (İNGEV) tarafından 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü' ve 'Nitelikli Eğitim' kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "İnsani Gelişme" ve "Sürdürülebilir Ekonomi" sıralamasında ikinci, "Sağlıklı Yaşam ve Ulaşım-Erişilebilirlik" kategorisinde ise üçüncü olarak dereceye girdi.

Tam 30 tane Büyükşehir Belediyesini araştıran ve değerlendirmeye alan İNGEV tarafından düzenlenen ödül töreni zoom üzerinden gerçekleştirildi. İNGEV Proje Direktörü Berk Çoker moderatörlüğünde düzenlenen ödül törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İNGEV Başkanı Vural Çakır, İstanbul Politikalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr Murat Şeker, Berna Yaman Şahin ve Cenk Ozan katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından '2020 Özel Şeffalık Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlatan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu İNGEV tarafından verilen birincilik ödülünün anlamlı olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şeffaflığın belediyelerin en önemli politik amacı olması için bir dizi düzenleme yaptık. Örneğin meclis toplantılarının, ihalelerin canlı yayında yayınlanması, ilk 100 gün ve ilk 200 gün açıklamalarımızın bulunması, teknolojinin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesinde açık tutulması gibi önemli adımlar attık. Bunlar tabi ki sonuç verdi. Geleneksel uygulamaların dışına çıkıp, gerçekten insanı hedef alan, insani gelişimi önceleyen politikaları da oluşturmaya çalıştık. İnsani Gelişme Vakfına da teşekkür ediyorum. Bu endeks büyükşehir belediyelerinin önünü de açmış olacaktır." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yönetişim ve Saydamlık Ödülü' - Son Dakika


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