Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin sınav sorularını alması ile polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin sınav sorularını alması ile polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Polis Koleji, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:26 Kaynak: İHA
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