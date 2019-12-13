Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin sınav sorularını alması ile polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:26 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin sınav sorularını alması ile polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi. - ANKARA
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