FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon - Son Dakika
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon

24.05.2022 08:22
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 2'si görevde, 1'i emekli, 6'sı ihraç subay ile 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i mahrem imam olmak üzere 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde 24 Mayıs 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon - Son Dakika


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