Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
22.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaköse, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını seçen Karaköse, "Anadolu Ajansının en iddialı olduğu alan. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek çok önemli, bunu da en iyi yapan Anadolu Ajansı, bu da bir gerçek." diye konuştu.

Karaköse, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, "Milletimizin bayrak hassasiyeti ve sevgisi her zaman en üst safhadadır. Türk bayrağımız milletimizin gönlünde çok ayrı bir yere sahiptir. Ben de bu kareyi çok değerli buluyorum." ifadelerini kullanarak, Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih eden Karaköse, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafına oy verdi.

Karaköse, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasını konu edinen fotoğrafına oy verirken, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

Fotoğraf oylamasının ardından "Gazze: Açlık" kategorisinin önemini vurgulayan Karaköse, şunları kaydetti:

"Gazze'de bulunan mazlumların sistematik olarak aç bırakılması da soykırımın devamı niteliğinde olan davranışlardandır. Buna gösterdiğiniz hassasiyet nedeniyle bir kez daha size teşekkür ediyorum. Yine dünyanın dört bir yerinde zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Özellikle Gazze'de saldırıya uğrayan basın mensupları oldu. Şehit olan basın mensupları var. Ben bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog
Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift’in özel mesajları dosyada Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik

14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 14:06:51. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.