Üye Girişi
Ankara'da 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü siyah duman kapladı - Son Dakika

Ankara'da 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü siyah duman kapladı

19.11.2021 00:23

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın kesin sebebi henüz belirlenmezken gelen ilk bilgilere göre LPG sisteminin patladığı bildirildi. Diğer taraftan patlamanın şiddetini gözler önüne seren bazı videolar da paylaşıldı. Görüntülerde patlamanın ardından gökyüzünü duman kapladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binanın bir kısmı çöktü.

APARTMAN SAKİNLERİ GÖÇÜKTEN KURTARILDI

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı.

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Bazı vatandaşların cep telefonuna yansıdığı görüntülerde ise patlamanın yaşandığı bölgede gökyüzü duman kapladı. Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Ankara'daki 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü duman kapladı
Ankara'da 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü siyah duman kapladı

Patlama, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü siyah duman kapladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Ronaldo'nun kasları adeta başını döndürmüş 00:37 Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Ronaldo'nun kasları adeta başını döndürmüş Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok 23:17 Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı 15:40 Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi 14:25 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
00:38 Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
00:37 Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Ronaldo'nun kasları adeta başını döndürmüş
00:34 Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı
00:23 Ankara'da 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü siyah duman kapladı
00:02 Şırnak'tan üzücü haber! Askeri araç kazasında yaralanan astsubay şehit oldu
00:01 İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti
23:59 Evli kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler
23:41 Boğazı kesilerek katledilen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı
23:37 Son Dakika: Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada LPG nedeniyle patlama meydana geldi
23:29 Barcelona cephesinden ilginç çıkış! Messi'nin ayrılığına neredeyse zil takıp oynayacaklar
Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı         
00:38
Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı         
00:34
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 00:54:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü siyah duman kapladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement