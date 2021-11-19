Ankara'da 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü siyah duman kapladı - Son Dakika

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Ankara'da 3 katlı apartmanda patlama! Bina kısmen çöktü, çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binanın bir kısmı çöktü.

APARTMAN SAKİNLERİ GÖÇÜKTEN KURTARILDI

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı.

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Bazı vatandaşların cep telefonuna yansıdığı görüntülerde ise patlamanın yaşandığı bölgede gökyüzü duman kapladı. Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.