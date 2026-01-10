Ankara\'da Apartmanda Çökme

Ankara Çankaya'da bir apartmanın içindeki taşıyıcı kolonlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Apartmanda ikamet edenler güvenlik gerekçesi nedeniyle tahliye edildi ve içeriye girişler yasaklandı.

Çankaya ilçesi 1118. Sokak'ta yer alan "Yılmazlar" apartmanının iç kısmında kalan taşıyıcı kolonlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olumsuz bir durum yaşanmaması için evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Güvenlik önlemleri nedeniyle sivil girişine izin verilmeyen apartmanın akıbeti ekiplerce yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

"Apartmanda kimse kalmadı"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Neriman Yalçın, "Gece saatlerinde ekip otolarının ışıklarını gördüm. O sırada herkesin dışarıda beklediğini gördük. Ne olduğunu sorduk. Apartmanda çökme meydana geldiği için içerdekilerin tahliye edildiğini söylediler. İnsanlar telaş halindeydi, bir yerlere gitmeye çalışıyordu. Daha önce bu binada böyle bir şey olmamıştı. 20 yılı aşkındır buradaydı apartman. Herkes bir yerlere gitti. Apartmanda kimse kalmadı. Kimsenin girmesine de izin verilmiyor. Bizler de şok olduk. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu hala anlamış değiliz. Binada incelemede bulunacaklarını duydum" diye konuştu. - ANKARA