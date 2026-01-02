Ankara\'da Atık Plastik Yangını

Ankara'da açık arazide atık plastik kasaların yakılması nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Etimesgut'ta yer alan Şaşmaz Sanayi Bölgesi'ndeki açık arazide atık plastik kasaların yakılması nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenilen yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA
