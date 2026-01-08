Ankara'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ankara'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

08.01.2026 19:12
Ankara'da cüzdanını almak isterken hafriyat kamyonunun altında kalan 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Ankara'da yere düşen cüzdanını almaya çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D. adlı kadına, düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalıştığı sırada 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyon çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Kamyon şoförü olaya ilişkin gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

