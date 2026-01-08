Ankara'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'da yere düşen cüzdanını almaya çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D. adlı kadına, düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalıştığı sırada 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyon çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Kamyon şoförü olaya ilişkin gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANKARA
