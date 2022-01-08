Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki apartmanda şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartışma yaşadı.

15 KEZ BIÇAKLADI

İddiaya göre; komşusunun eşine iftirada bulunması üzerine Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Koyuncu, eline geçirdiği bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden yaraladı.

CİNNET GETİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Koyuncu ise gözaltına alındı. Recep Koyuncu, ilk ifadesinde 3 gün önce işten ayrıldığını, evde de eşiyle 2 gündür tartışma yaşadığını ve olay anında tekrar tartışınca cinnet getirip eline geçirdiği bıçakla eşini öldürdüğünü belirtti.

O SIRADA 2 YAŞINDAKİ OĞULLARI DA EVDEYMİŞ

Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.