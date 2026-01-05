Ankara'da Kamyona Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika
Ankara'da Kamyona Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

05.01.2026 18:41
Yenimahalle'de kamyona ateş açan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, olayın görüntüsü ortaya çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir kamyona başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açan 5 şahıstan 3'ü tutuklanırken, olay anının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Yenimahalle Anadolu Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Seyir halindeki bir kamyona, seyir halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edilmişti. Olayla ilgili S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfekle gözaltına alınmıştı. Olayın taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklı ortaya çıktığı tespit edilmişti. Olaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükselirken, şahıslardan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şahısların kamyona ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

