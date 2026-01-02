Ankara'da Kamyona Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
Ankara'da Kamyona Pompalı Tüfekle Saldırı

02.01.2026 23:42
Yenimahalle'de seyir halindeki kamyona ateş açan 4 şüpheli yakalandı. Olay ticari anlaşmazlıktan kaynaklı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir kamyona başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açan 4 şahıs yakalandı.

Olay, Yenimahalle Anaodolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyona, seyir halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi. Kaçan araç KGYS görüntülerinden takip edilerek kovalamaca sonrasında olaydan çok kısa süre Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfekle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayın taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklı ortaya çıktığı tespit edildi. Şüphelilerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

