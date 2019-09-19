Son Dakika Haberleri: Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerin, 4 kuzene ait olduğu öğrenildi.
Yangın, öğle saatlerinde Yeni Çöte Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Çınar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan kuzenleri Metin, İlhami ve Mahmut Çınar'a ait evlere sıçradı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınan yangında kimse yaralanmazken, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Mahmut Çınar, Kalecik, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi
Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 23:58:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]