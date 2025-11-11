Ankara'da Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi

11.11.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8-15 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik 'Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Farkındalık Eğitimi' düzenleyerek, acil durumlar ve güvenli okul ortamı hakkında bilinçlendirme yapıyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8-15 yaş aralığındaki öğrenciler için "Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" düzenledi. Eğitimlerde, acil durumlarda doğru davranış, güvenli okul ortamı ve temel ilk yardım konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, sağlıklı ve bilinçli bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" ile 8-15 yaş aralığındaki öğrencilere olası kazalar ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı.

Acil durumlara karşı bilinçli hareket etmeleri hedefleniyor

Uzman eğitmenler eşliğinde özel bir okulda gerçekleştirilen programda öğrencilere; okulda güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak amacıyla doğal afetlerde acil çıkış yolları, tahliye, tatbikat ve laboratuvar güvenliği konularında bilgiler verildi. Öğrenciler ayrıca okul eşyalarının doğru kullanımı, depolama alanlarının düzenlenmesi ve genel ilk yardım uygulamaları olan heimlich manevrası, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi konularda uygulamalı bilgiler edindi.

Eğitimlerle öğrencilerin hem okul ortamında hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri acil durumlara karşı bilinçli hareket etmeleri hedefleniyor.

"25 bin kişiye ilk yardım farkındalık eğitimleri veriyoruz

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, erken yaşta farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekerek, "Halk sağlığı alanında daha dirençli ve bilgili toplum oluşturmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açtığımız ilk yardım okulları ile yıllık 2 bin kişi sertifikalı ilk yardım eğitmeni, 25 bin kişiye ilk yardım farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ayrıca okullarımızda farkındalık eğitimi vererek ilk yardım ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün erken yaşlarda oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı 6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

12:04
Kastamonu’da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
11:06
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 12:13:17. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.