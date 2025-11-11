Ankara'da Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8-15 yaş aralığındaki öğrenciler için "Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" düzenledi. Eğitimlerde, acil durumlarda doğru davranış, güvenli okul ortamı ve temel ilk yardım konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, sağlıklı ve bilinçli bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" ile 8-15 yaş aralığındaki öğrencilere olası kazalar ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı.

Acil durumlara karşı bilinçli hareket etmeleri hedefleniyor

Uzman eğitmenler eşliğinde özel bir okulda gerçekleştirilen programda öğrencilere; okulda güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak amacıyla doğal afetlerde acil çıkış yolları, tahliye, tatbikat ve laboratuvar güvenliği konularında bilgiler verildi. Öğrenciler ayrıca okul eşyalarının doğru kullanımı, depolama alanlarının düzenlenmesi ve genel ilk yardım uygulamaları olan heimlich manevrası, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi konularda uygulamalı bilgiler edindi.

Eğitimlerle öğrencilerin hem okul ortamında hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri acil durumlara karşı bilinçli hareket etmeleri hedefleniyor.

"25 bin kişiye ilk yardım farkındalık eğitimleri veriyoruz

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, erken yaşta farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekerek, "Halk sağlığı alanında daha dirençli ve bilgili toplum oluşturmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açtığımız ilk yardım okulları ile yıllık 2 bin kişi sertifikalı ilk yardım eğitmeni, 25 bin kişiye ilk yardım farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ayrıca okullarımızda farkındalık eğitimi vererek ilk yardım ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün erken yaşlarda oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.