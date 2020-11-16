Ankara'da oyun cinayetine yayın yasağı - Son Dakika

ANKARA'da 13 yaşındaki 8'nci sınıf öğrencisi Ege Ö.'nün, bilgisayar oyunu oynadıkları sırada ikiz kardeşlerden Arda D.'yi öldürüp Ege D'yi yaralamasıyla ilgili Ankara 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yayın yasağı getirildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çankaya Umut Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Ege Ö. ile misafir olarak evlerine gelen ikiz kardeşler Ege D. ve Arda D. arasında bilgisayar oyunu oynadıkları sırada tartışma çıktı. Ege Ö. tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla sınıf arkadaşlarından Arda D.'yi bıçakladı. Darp sonucu yaralanan Ege D. ise kanlar içinde evden kaçarak apartman sakinlerinden yardım istedi. Bu sırada arkadaşının kaçtığını fark eden Ege Ö. de kapıyı kilitleyerek Arda D.'yi bu kez çekiçle yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arda D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ege D. ise hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Ege Ö., Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Ege Ö. hakkında faik ve mümeyyiz (eylemin suç olup olmadığının bilincinde olup olmadığının tespiti) raporu alınmasına karar verdi. Ege Ö. tekrar emniyete götürüldü.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talebiyle, Ankara 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla yayın yasağı getirildi. Yasakla ilgili alınan karar, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sayfasından yayınlandı.