Ankara'da Suç Örgütüne Şok Baskın

09.02.2026 08:19
Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, 15'i tutuklandı.

ANKARA'da 'Yağma', 'Tehdit' ve 'Kurşunlama' gibi suçları işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 15'i tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; 'Yağma', 'Tehdit', 'Cebir' ve 'Kurşunlama' suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin çakarlı araçlarla polis gibi giyinen ve sahte polis kimliğiyle gezen korumalarla firmaların güvenini kazandıkları, daha sonra bu firmalarla ticaret yaptıkları, karşılığında yüklü miktarda karşılıksız çek yazıp ödeme yapmadıkları tespit edildi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, 4 ay teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kahramankazan merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çakarlı lüks araçlar ile 6 tabanca, 2 adet seri atış mekanizması, 15 POS cihazı, polis amblemi bulunan kartlar, çok sayıda çek-senet, bilgisayarlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

