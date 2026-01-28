Ankara'da Tekvando Şampiyonaları - Son Dakika
Spor

Ankara'da Tekvando Şampiyonaları

28.01.2026 15:20
Şubat ayında Ankara'da çeşitli tekvando şampiyonaları düzenlenecek, milli takım sporcuları belirlenecek.

Başkent, şubat ayında tekvando branşında düzenlenecek Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2026 yılı faaliyet takvimine göre poomsae, para poomsae, para tekvando, işitme engelliler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerindeki Türkiye şampiyonaları, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki tekvando heyecanı, 6-8 Şubat tarihlerinde yapılacak Türkiye Poomsae Şampiyonası ile başlayacak.

Başkentteki tekvando şampiyonalarının programı şöyle:

Türkiye Poomsae Şampiyonası (6-8 Şubat)

Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası (9-10 Şubat)

Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası (11 Şubat)

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası (21-23 Şubat)

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası (24-26 Şubat)

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası (27-28 Şubat)

Şampiyonalar, mart ayındaki Türkiye Açık Tekvando Turnuvası ve yıl içindeki uluslararası organizasyonlarda mili takımı temsil edecek sporcuların belirlenmesinde etkili olacak.

Tanrıkulu: "2026 yılı da başarılarla geçecek"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılını tarihi başarılarla geride bıraktıklarına işaret ederek, "2026 yılına hız kesmeden başladık. Bu ay tekvando grup müsabakalarını düzenliyoruz. Grup müsabakalarını yaptığımız organizasyonların şampiyonalarını ise şubat ayında gerçekleştireceğiz. Ankara'da tekvando şöleni yaşanacak. Yıl boyunca uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecek milli takımlarımızı oluşturmayı planlıyoruz. 2026 yılının da 2025'te olduğu gibi başarılarla geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

