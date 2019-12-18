Ankara'da yoğun sis - Son Dakika
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Ankara'da yoğun sis

6 saat önce

ANKARA'da etkisini sürdüren yoğun sis, ulaşımı yavaşlatırken, yaşamı da olumsuz etkiledi.

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ANKARA'da etkisini sürdüren yoğun sis, ulaşımı yavaşlatırken, yaşamı da olumsuz etkiledi.

Başkent'te 2 gündür yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Görüşü düşüren sis, ulaşımı yavaşlattı. Özellikle Çankaya'nın Dikmen, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar semtlerinde ve çevre yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, önlemlerini artırarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis, Ankara'da günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Görüntü Dökümü

-Yoğun sis

-Trafikte ilerleyen araçlar

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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