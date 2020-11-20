Ankara'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 38 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Ankara'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 38 yabancı uyruklu yakalandı
20.11.2020 16:51
Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 17 Afganistan, 16 Kırgızistan, 4 Özbekistan ve bir Türkmenistan uyruklu yakalandı.
Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 17 Afganistan, 16 Kırgızistan, 4 Özbekistan ve bir Türkmenistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde yabancı uyruklulara yönelik uygulama yaptı.
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 Afganistan, 16 Kırgızistan, 4 Özbekistan ve bir Türkmenistan uyruklunun sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
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