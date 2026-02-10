Ankara HBV İletişim Fakültesi'ne Yeni Dekan Atandı

(ANKARA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara HBV) İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk atandı. 6 Şubat'ta düzenlenen devir teslim töreniyle Fakültenin önceki dekanı Prof. Dr. Elif Emre Kaya, görevini Prof. Dr. Türk'e devretti.

Devir teslim törenine Genel Sekreter Naci Sarıaslan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ufuk Erdem, Dr. Öğretim Üyesi Nargis Özgen ve öğretim üyeleri katıldı.

Ankara HBV İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı görevinden Dekanlığa atanan Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bu görevi bir sorumluluk olarak görüyorum. Fakültemizin gücünü ve potansiyelini daha da artırmak için tüm akademik ve idari kadromuzla uyum içinde çalışacağız. Amacımız, fakültemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür ve güçlü bir noktaya taşımak. Fakültemiz bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla önemli bir birikim oluşturdu. Bu birikimi daha ileri taşıyacak projelere odaklanacağız. Eğitim kalitesinin artırılması, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin sektöre daha donanımlı şekilde hazırlanmasının önceliklerimiz arasında. Ekip ruhu ve ortak akılla hareket edeceğiz."

Üç yıl boyunca dekanlık yapan Prof. Dr. Elif Emre Kaya da, "Dekan yardımcılarım, Prof. Dr. Ufuk Erdem, Dr. Öğretim Üyesi Nergis Özgen hocamıza gerçekten azimle, büyük bir özveriyle ortaya koydukları gayretler için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ama tabii ki en başta teşekkürü Rektörümüz Prof. Dr. Naci Bostancı ve ekibine ediyorum. Sağ olsun desteğini hiç esirgemedi" dedi.