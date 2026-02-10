Ankara HBV İletişim Fakültesi'ne Yeni Dekan Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara HBV İletişim Fakültesi'ne Yeni Dekan Atandı

10.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Ankara HBV İletişim Fakültesi Dekanı olarak göreve başladı.

(ANKARA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara HBV) İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk atandı. 6 Şubat'ta düzenlenen devir teslim töreniyle Fakültenin önceki dekanı Prof. Dr. Elif Emre Kaya, görevini Prof. Dr. Türk'e devretti.

Devir teslim törenine Genel Sekreter Naci Sarıaslan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ufuk Erdem, Dr. Öğretim Üyesi Nargis Özgen ve öğretim üyeleri katıldı.

Ankara HBV İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı görevinden Dekanlığa atanan Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bu görevi bir sorumluluk olarak görüyorum. Fakültemizin gücünü ve potansiyelini daha da artırmak için tüm akademik ve idari kadromuzla uyum içinde çalışacağız. Amacımız, fakültemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür ve güçlü bir noktaya taşımak. Fakültemiz bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla önemli bir birikim oluşturdu. Bu birikimi daha ileri taşıyacak projelere odaklanacağız. Eğitim kalitesinin artırılması, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin sektöre daha donanımlı şekilde hazırlanmasının önceliklerimiz arasında. Ekip ruhu ve ortak akılla hareket edeceğiz."

Üç yıl boyunca dekanlık yapan Prof. Dr. Elif Emre Kaya da, "Dekan yardımcılarım, Prof. Dr. Ufuk Erdem, Dr. Öğretim Üyesi Nergis Özgen hocamıza gerçekten azimle, büyük bir özveriyle ortaya koydukları gayretler için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ama tabii ki en başta teşekkürü Rektörümüz Prof. Dr. Naci Bostancı ve ekibine ediyorum. Sağ olsun desteğini hiç esirgemedi" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara HBV İletişim Fakültesi'ne Yeni Dekan Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:55
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:36:26. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara HBV İletişim Fakültesi'ne Yeni Dekan Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.