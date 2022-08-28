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Cumhuriyet Mahallesi, Osman Akbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü - Son Dakika

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