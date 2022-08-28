Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü - Son Dakika
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Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü

28.08.2022 00:13
Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Osman Akbaş'ın (60), evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşı boğazına isabet etti.

Ağır yaralanan Akbaş, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akbaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Osman Akbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü - Son Dakika
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