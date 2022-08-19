Dedeler sokak ortasını ringe çevirdi! Küfür ve kemerle saldıran yaşlı adam erken pes etti - Son Dakika
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Dedeler sokak ortasını ringe çevirdi! Küfür ve kemerle saldıran yaşlı adam erken pes etti

19.08.2022 13:59

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası görenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla kavgayı çeken kişinin "vur" diyerek kemeri çıkaran yaşlı adamı tahrik etmesi görüntülere yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ataprak Mahallesi'nde yaşanan olayda iki yaşlı adam bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Yaşlı adamlardan birisi pantolon kemeri ile diğerine vurdu.

KAMERAYA ALAN BİRİ KEMERLE SALDIRAN YAŞLI ADAMI KIŞKIRTTI

Kavga sırasında kemerle ve küfürle saldıran yaşlı adam kavga ettiği diğer yaşlı adamın kendisini çekmesiyle yere düşünce bir genç de ayakta kalan yaşlı adama saldırdı.

Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşın yaşlı adama "vur" diyerek kavgayı kızıştırması tepki çekti.

YORUMLAR
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Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan Keçiören halkına aşure ikramı BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan Keçiören halkına aşure ikramı
Kaynak: İHA

Keçiören, Ankara, kavga, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dedeler sokak ortasını ringe çevirdi! Küfür ve kemerle saldıran yaşlı adam erken pes etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dedeler sokak ortasını ringe çevirdi! Küfür ve kemerle saldıran yaşlı adam erken pes etti - Son Dakika
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