Dedeler sokak ortasını ringe çevirdi! Küfür ve kemerle saldıran yaşlı adam erken pes etti

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ataprak Mahallesi'nde yaşanan olayda iki yaşlı adam bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Yaşlı adamlardan birisi pantolon kemeri ile diğerine vurdu.
Kavga sırasında kemerle ve küfürle saldıran yaşlı adam kavga ettiği diğer yaşlı adamın kendisini çekmesiyle yere düşünce bir genç de ayakta kalan yaşlı adama saldırdı.
Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşın yaşlı adama "vur" diyerek kavgayı kızıştırması tepki çekti.
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