Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere, "Kimse karışmasın, namus meselesi." diye bağırdı.

Annesini daha önce sözlü şekilde taciz ettiğini öne sürdüğü Ramazan D'ye saldıran Yusuf Ş, olay sırasında yüzüstü yere düşen Ramazan D'yi yerde de tekmelemeye devam etti.

Kaynak: AA

Şahintepe Mahallesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da taciz iddiasıyla sokakta darbedilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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