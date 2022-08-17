Ankara'da taciz iddiasıyla sokakta darbedilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da taciz iddiasıyla sokakta darbedilen kişi hayatını kaybetti

17.08.2022 16:52
Ankara'da taciz iddiasıyla sokakta darbedilen kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde annesine sözlü tacizde bulunduğunu öne süren kişi tarafından sokakta darbedilen Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde annesine sözlü tacizde bulunduğunu öne süren kişi tarafından sokakta darbedilen Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mamak Şahintepe Mahallesi 657. Sokak'ta 13 Ağustos'ta annesiyle yürüyen Yusuf Ş, yolda Ramazan D. ile karşılaştı.

Annesini daha önce sözlü şekilde taciz ettiğini öne sürdüğü Ramazan D'ye saldıran Yusuf Ş, olay sırasında yüzüstü yere düşen Ramazan D'yi yerde de tekmelemeye devam etti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere, "Kimse karışmasın, namus meselesi." diye bağırdı.

Yusuf Ş, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Şahintepe Mahallesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da taciz iddiasıyla sokakta darbedilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da taciz iddiasıyla sokakta darbedilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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