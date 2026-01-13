Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi Başlıyor - Son Dakika
Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi Başlıyor

13.01.2026 11:19
Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi'nin yeni etap çalışmaları 2023'te başlayacak.

6 Nisan 1920

1- Ankara- Samsun Hızlı Tren Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

" Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve yeni kulesi ile yenilenen kapısının açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 19 Ocak'ta yapacağız"

"Ankara'da Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Birinci çeyrekte, bilemediniz ilk yarıda yapacağız"

"(Ankara-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi) 2026'da Çorum ile Samsun arasını Yatırım Programı'na alıyoruz, kararını verdik. Aldıktan sonra yılın ilk yarısında ihalesini de yapmış oluruz"

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara) (Görüntülü/Fotoğraflı)

2- GRAFİKLİ - Dün 70 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Türkiye'de, dün 70 ilde sıcaklıklar eksi 0,6 ila sıfırın altında 19,9 derece aralığında seyretti

En düşük sıcaklıklar, Van'ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece ve Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 derece olarak kayıtlara geçti

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara) (Grafikli)

3- ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidinin ardından Avrupa'nın diğer denizaşırı toprakları gündemde

UWE Bristol Üniversitesinden Prof. Dr. Peter Clegg:

-"Karayipler, geçmişte Grenada ve Dominik Cumhuriyeti'ne yönelik müdahalelerde de görüldüğü üzere, uzun süredir ABD'nin stratejik düşüncesinde merkezi bir yer tutmaktadır"

"Çin ile artan jeopolitik rekabet, bölgesel istikrarsızlık ve enerji güvenliği kaygıları, Washington'u genişletilmiş üs hakları, ekonomik ortaklıklar veya örtülü nüfuz gibi araçlarla daha derin bir angajmana itebilir. Bu da Batı Yarımküre'de güvenlik, enerji ve nüfuz gibi kalıcı önceliklerin yansıması olacaktır"

(Şerife Çetin/Brüksel)

4- MEB'den yarıyıl tatili için her kademeye özel yayın

Bakanlıkça okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler ile velilere yönelik yarıyıl tatili etkinliklerini içeren kitap, dergi ve rehberler hazırlandı

Etkinliklerle, yarıyıl tatilinde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenme çevresi sunulması ve okul ile ev arasındaki sürekliliğin desteklenmesi hedefleniyor

(Şeyma Güven/Ankara)

5- IPARD-III desteklerine Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi

Şanlıurfa, 404,9 milyon lira ile IPARD-III desteği kapsamında en fazla hibe alan il olurken, bu ili 244,9 milyon lirayla Afyonkarahisar ve 234,9 milyon lirayla Bursa takip etti

Desteklerde 1,3 milyar lirayla "meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması" sektörü ilk sırada yer alırken, bunu 1,2 milyar lirayla "kırmızı et üreten tarımsal işletmeler" izledi

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Kış turizmi e-ticarette kayak ve outdoor ürünlere talebi artırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Bu dönemde tüketiciler hem günlük kullanım hem de kış turizmi ve seyahat planlarına yönelik alışverişlerini hızlandırıyor"

"Öne çıkan ürün grupları arasında kayak montları ve pantolonları, termal içlikler, kar botları ve su geçirmez outdoor ayakkabılar ile eldiven, bere ve boyunluk gibi tamamlayıcı aksesuarlar yer alıyor"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

7- Soğuk havalar taze sıkım meyve suyuna ilgiyi artırdı

İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek:

"Kış aylarındaki satışlarda daha çok artışın olduğunu görüyoruz. Yüzde 50 oranında satışların yaz aylarına göre arttığını gözlemliyoruz. Bu sektör geliştikçe ülkemizin turizminin gelişmesine de katkı sağlar"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kakao fiyatlarındaki düşüş durdurulamıyor

Kakaonun ton başına fiyatı, geçen seneki rekor hızdaki düşüşün ardından 2025'in sonuna göre yüzde 10'un üzerinde azalış kaydederek 5 bin 400 dolar seviyelerine indi

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort:

"Kakao konusunda uzun vadeli düşüş beklentimizi koruyoruz ve son hareket beklentilerimize oldukça yaklaştırdı. Mevcut oynaklık göz önüne alındığında, hem daha fazla düşüş hem de potansiyel bir toparlanma olasılığı devam ediyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lig ve Avrupa'da doludizgin

?Bu sezon Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 18 maçı da kazanan sarı-siyahlı takım, yoluna kayıpsız devam ediyor

Sultanlar Ligi'nde oynadığı 15 maçtan da galibiyetle ayrılan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde de 3'te 3 yaptı

?Sarı-siyahlı ekipte Marina Markova ve Tijana Boskovic, başarılı performanslarıyla öne çıkıyor

(Ceren Aydınonat/ İstanbul)

10- Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'daki yolculuğunu devam ettirmek istiyor

Başkent ekibinin başantrenörü Stevan Ljubicic:

"Mücadele ettiğimiz ilk takım Avrupa Şampiyonu'ydu ve kazanmaya çok yakındık ancak bizim için önemli olan Avrupa'nın en iyi takımlarına yakın olmayı görmekti"

"(Vodafone Sultanlar Ligi'yle ilgili) Bu seneki amacımız play off'ta oynamak ancak burada oynamaya dair söz vermek zor, deneyeceğiz ancak söz vermemem"

Smaçör Saliha Şahin:

"Bir Ankara takımı olarak Ankara'ya şampiyonluk getirmeyi çok isteriz"

(Çağlanur Tuncel/ Ankara) (Fotoğraflı/ Görüntülü)

11- Futboldan daha fazlasına sahne olan Afrika Uluslar Kupası

Turnuva, Afrika futbolunun hafızasına kazınacak insan hikayeleri ile dolu bir şekilde devam ediyor

Sosyal medyada da çok paylaşılan tribünlerdeki en çarpıcı görüntüde, bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti taraftarının, Afrika'nın özgürleşmesi için mücadele veren isimlerden Patrice Lumumba'nın anısını, her maçta 90 dakika boyunca Lumumba'nın heykelindeki duruşu gibi ayakta sabit kalarak onurlandırması yer aldı

Turnuvadaki futbolcu hikayeleri arasında ise Burkina Faso'lu 23 yaşındaki forveti Georgi Minungo'nun bir gözünde görme yetisini kaybetmesine rağmen futbol kariyerine devam etmesi öne çıktı

(Fatih Erel/ İstanbul)

