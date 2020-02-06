Ankara Sivil Toplum Platformundan AA'ya Kudüs konulu ziyaret - Son Dakika

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP), Anadolu Ajansına (AA) Kudüs meselesi ve Şeyh Raid Salah'ın yargı sürecinin görüşüldüğü ziyaret gerçekleştirdi.

ASTP Başkanı Mustafa Kır, ASTP Kudüs Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Serenli ve Filistin davasının sembol isimlerinden Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halit Zabariga'nın aralarında olduğu heyet, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu tarafından ağırlandı.

Kır, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını ilanının ardından ASTP bünyesinde Kudüs Komisyonu oluşturduklarını söyledi.

Trump'ın ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sözde barış planına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kır, AA'ya bu konudaki katkıları için teşekkür etti.

Serenli de Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının marjinalleşmesini önlemeyi, toplumun her kesimince benimsenmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

"Kudüs'teki sembolik kişilerin üzerine şimdi daha fazla gidiliyor." diyen Serenli, Şeyh Raid Salah gibi lider şahsiyetlerin dünyaya duyurulması için çalıştıklarını anlattı.

İsrail'in tutukladığı Raid Salah'ın davasının 10 Şubat'ta görüleceğini hatırlatan Serenli, Salah nezdinde İslam dünyası ve düşüncesinin yargılandığını kaydetti.

Serenli, 7-20 Şubat arası konuya dikkati çekmek için küresel kampanya başlattıklarını belirterek, AA'nın Kudüs, Mescid-i Aksa ve Salah meselesini dünyaya duyurmak için yaptığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Salah, 6 celsedir duruşundan taviz vermiyor"

Salah'ın avukatı Halit Zabariga da "Son celsede Salah, 'Ben davamızı kazandırmak için buradayım. Ne kadar ceza alacağımın önemi yok' dedi." ifadelerini kullandı.

Zabariga, şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail, ABD yanında olduğu için kendini rahat hissediyor. Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalışıyor. Dolayısıyla lider isimleri tutukluyor. Bu şekilde topluma korku salmaya çalışıyor."

Raid Salah'ın duruşunun sabit olduğunu belirten Zabariga, "6 celse oldu, her biri 4 saat sürdü. Hiçbirinde geri adım atmadı." dedi.

"Kudüs Türk toplumunun ortak meselesidir"

AA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu da sembol isimlerin savundukları davalara çok önemli katkılar sunduğuna dikkati çekerek, "Raid Salah da İkrime Sabri de Kudüs davasının iki sembol ismidir. Salah'ın dava süreçlerinin ve açıklamalarının dışarı yansıması çok önemli." diye konuştu.

Kudüs konusunun Türkiye'deki bütün siyasi partilerin ortak meselesi olduğuna işaret eden Mutanoğlu, Trump'ın ilan ettiği sözde barış anlaşmasının TBMM'de bütün siyasi partiler tarafından ortak bildiriyle kınandığını söyledi.

Mutanoğlu, Türk halkının siyasi görüşü ne olursa olsun Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda duyarlı olduğunu belirtti ve AA olarak bu görüşlerin yansıtıldığını kaydetti.

Mutanoğlu, AA'nın Orta Doğu haberlerinin merkezini Kudüs'e taşıdığını, Filistin'de Kudüs, Ramallah ve Gazze'de olmak üzere üç bürosu olduğunu sözlerine ekledi.