Ankara Valisi Vasip Şahin, Akıncılar gişelerinde giriş çıkışları denetleyip vatandaşlara maske... - Son Dakika

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Akıncılar gişelerinde giriş çıkışları denetleyip vatandaşlara maske...
6 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, Akıncılar gişelerinde giriş çıkışları denetleyip vatandaşlara maske dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:23 Kaynak: DHA
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