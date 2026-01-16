Ankara'ya Yeni Stat Müjdesi! - Son Dakika
Ankara'ya Yeni Stat Müjdesi!

16.01.2026 11:16
TFF Üyesi Cengiz Gökay, yeni stat ile A Milli Takım'ın Ankara'da maç yapacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Ankara'da yapımında son aşamaya gelen yeni stat bittikten sonra A Milli Futbol Takımı'nın başkentte maçlara çıkacağı söyledi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, AA'ya yaptığı açıklamada, 12 yıldır milli takımı ağırlayamayan Ankaralı futbolseverlere müjde verdi.

19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılan ve bu yıl içinde açılması hedeflenen yeni statı yakından takip ettiklerini belirten Gökay, "Ankara'da yeni stat bitince milli takım hasreti dinecek. Kısa, öz ve net söylüyorum, Ankaralılar milli takımı yeni statta izleyecek." dedi.

Ankara'da yıkılmadan önce 19 Mayıs Stadı'nda 5 Mart 2014'te maça çıkan A Milli Futbol Takımı, 12 yıldır başkentte müsabaka yapamadı.

"2002'de olduğu gibi yine F16'larla karşılanacağız"

Cengiz Gökay, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağından şüphe duymadığını belirtti.

Göreve geldikleri zaman yönetici arkadaşlarına yaptığı konuşmayı anlatan Gökay, şunları kaydetti:

"Seçildiğimiz zaman yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza şunu söyledim, '10 gün gibi kısa bir sürede 14 birbirini tanımayan kişiyi Allah buraya sevk ediyorsa ve az oy farkla seçiliyorsak, Rabbim bize iyi bir iş yaptıracaktır.' Allah'tan bir mani olmazsa 2002'den beri gidemediğimiz Dünya Kupası'na gitmeyi Allah bu yönetime nasip edecek. Önümüzdeki süreç kolay değil. Romanya maçı ve finalle Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyoruz, kimsenin tereddüdü olmasın. Hem teknik heyet hem de futbolcularımız bunu başaracaktır. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ülkemiz son 10 yılda zorlu süreçten geçti. Biraz morale ihtiyacımız var. Biz ABD'ye gideceğiz ve Dünya Kupası'nda da başarılı olacağız. Tıpkı 2002'de olduğu gibi F16'lar başarımızdan dolayı bizi ülkemizde havada karşılayacaktır."

"Bütün çocuklara ulaşıyoruz"

Cengiz Gökay, TFF'de sorumlu olduğu altyapılarla ilgili yaptıklarını çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar'ın göreve geldiğinden beri altyapılarla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gökay, "Emrah Bey ve ekibi Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalar yapıyor. Bizim geleceğimizin temelinde olan gençlerimizle ilgili ciddi mesafe katettik. Birebir takip ediyoruz gençlerimizi. Dünyadaki Türklerin bire bir notunun tutulduğu bir altyapı sistemi kuruluyor. Yüzde 90'ına yakınını kurduk sistemin. Türkiye'nin en ufak yerindeki bir arkadaşımızın bile hakkını vermek için çalışıyoruz. Bizim altyapıda kaybeden bir çocuğumuz bile yok. Şunu net bilin, ulaştığımız bütün çocuklarımızı bire bir takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

