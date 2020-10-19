Ankaragücü-Hatayspor maçı ertelendi

17 futbolcusu, 1 personeli ve teknik direktörü korona virüse yakalanan Hatayspor'un hafta sonunda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Hatayspor'un Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadele de ertelendi. Geçtiğimiz hafta yapılan testler neticesinde 17 futbolcusu, 1 personeli ve teknik direktörü korona virüse yakalanan Hatayspor'un, BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. TFF, Ankaragücü ile Hatayspor arasında 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara Eryaman Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmayı da ileri bir tarihe erteledi. - İSTANBUL