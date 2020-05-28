Ankaragücü'nden İdlib şehidi Canbert Tatar için başsağlığı mesajı

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin İdlib bölgesinde icra edilen devriye sırasında yaşanan patlama sonrası şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.