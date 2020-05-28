Ankaragücü'nden İdlib şehidi Canbert Tatar için başsağlığı mesajı
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde icra edilen devriye sırasında yaşanan patlama sonrası şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin İdlib bölgesinde icra edilen devriye sırasında yaşanan patlama sonrası şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:19
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