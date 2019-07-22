Son Dakika Haberleri: Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık anlaşma sağladı
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Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık anlaşma sağladı

38 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık anlaşma sağladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü'nde sözleşmesi sona eren Yalçın Ayhan ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcumuz Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan da yer aldı.
Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz" ifadelerini kullandı.


Yalçın Ayhan, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:32 Kaynak: DHA
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