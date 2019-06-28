Ankaralı motorcular Sünnet Gölü'ne kamp kurdu
28 dakika önce
Ankara Motosiklet Kulübü (ANMOK) üyeleri, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde yaptığı etkinlikle kamp severlerle bir araya geldi.
Ankara Motosiklet
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
Kulübü (ANMOK) üyeleri, Bolu
'nun Göynük
ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde yaptığı etkinlikle kamp severlerle bir araya geldi.
Ankaralı motosikletçiler şehrin bunaltıcı, sıkıcı ve gri tonundan kurtulmak için kamp etkinliklerine başladı. Ankara Motosiklet Kulübü, üyeleri ile birlikte Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde güzel bir kamp etkinliği düzenledi. Onlarca motosikletlinin katıldığı kamp gölün hemen kıyındaki alanda kuruldu. Doğa ile iç içe geçen iki günün sonunda ortaya unutulmaz manzaralar çıktı. - ANKARA
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu
Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!
Alparslan Kuytul'un cezaevinden yaptığı telefon görüşmesine kısıtlama kararı
Behzat Ç.'nin yayınlanan fragmanında dikkat çeken 15 Temmuz ve KHK detayı