ANMESDAY, 700'ü aşkın muhasebeci mali müşavir ile dayanışma iftarında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

ANMESDAY, 700'ü aşkın muhasebeci mali müşavir ile dayanışma iftarında buluştu

23.04.2022 22:52
ANMESDAY, 700'ü aşkın muhasebeci mali müşavir ile dayanışma iftarında buluştu

Türkiye'nin dört bir tarafındaki 120 bin serbest muhasebeci mali müşavirin mesleki kazanımları için mücadele eden ANMESDAY, 700'den fazla serbest muhasebeci mali müşavir ile dayanışma iftarında buluştu.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir'lerin desteğiyle Ankara'da tarihte ilk defa ilk katıldığı ilk seçimde oda temsili alan ANMESDAY, 2019 yılındaki bu başarısını 29 Mayıs 2022 yılında yapılacak Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda başkanlığı ve yönetimde temsil çoğunluğunu kazanarak taçlandırmak istiyor.

Yalnızca Ankara'daki 14500 serbest muhasebeci mali müşavirin değil Türkiye'nin dört bir tarafındaki 120 bin serbest muhasebeci mali müşavirin mesleki kazanımları için mücadele eden ANMESDAY, siyasi ideolojilerin odağı haline gelmiş oda yönetimlerinin kısır çekişmelerini bir tarafa bırakarak, tüm görüşlerden meslektaşların milli ve manevi duygularla bir araya geldiği, yalnızca meslek adına mücadele eden bir anlayışla dayanışma içerisinde olmaya devam ediyor.

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Meslekteki birlik, beraberlik, dayanışma ve demokrasinin devamı için meslektaşlarını bir araya getiren Ankara Meslekte Dayanışma Derneği'nin düzenlediği iftar programında meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildi.

ANMESDAY Başkanı Mücahit Altunok ve ANMESDAY'ın desteklediği Ankara SMMM Odası Başkan Adayı Erkan Ilık öncülüğünde tertip edilen iftar programına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, 23. Dönem Ağrı Milletvekili Abdülkerim Aydemir, Sayıştay eski Daire Başkanı Ali Karakaya, önceki dönem GİB Başkan Yardımcısı Şinasi Candan, önceki dönem KGK Başkan Yardımcısı Derviş Altınok, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, KOSGEB Sincan Müdürü Ali Sevinç, Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve aileleri katıldı.

ANMESDAY, 700'ü aşkın muhasebeci mali müşavir ile dayanışma iftarında buluştu

AÇILIŞ KONUŞMASINI MÜCAHİT ALTUNOK YAPTI

Açılış konuşmasını ANMESDAY Başkanı Mücahit Altunok'un yaptığı programda Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Erkan Ilık da göreve seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları anlatarak, yönetim anlayışları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın da birer selamlama konuşması yaptığı etkinlikte birlik beraberlik mesajları verirlerken, mesleğe değer katacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade ettiler.

İftar programı sonrası Medya Ankara Koordinatörü Erdem Yeşer'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Meslekte Dayanışma Derneği Başkanı Mücahit Altunok sadece Ankara'daki 6500 meslektaşının değil Türkiye'deki 120 bin serbest muhasebeci mali müşaviri ilgilendiren açıklamalarda bulunarak, sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu Kobani olaylarına yönelik gerçekleştirilen ve 48 kişinin şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları belli oldu Kobani olaylarına yönelik gerçekleştirilen ve 48 kişinin şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları belli oldu

Mali Müşavirler Ve Muhasebeciler Odası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANMESDAY, 700'ü aşkın muhasebeci mali müşavir ile dayanışma iftarında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 23:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: ANMESDAY, 700'ü aşkın muhasebeci mali müşavir ile dayanışma iftarında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement