Iğdır'da bir sulak alanda yaşayan anne domuz ve 4 yavrusu, dronla görüntülendi.
Tuzluca ilçesindeki sulak alanlar birçok kuş türüne olduğu gibi başka yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
Bölgede yaşayan türler arasında yaban domuzları da bulunuyor.
Bir anne domuz ve 4 yavrusu, sulak alanın kıyısında kamışlarla örtülü alanda dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Anne Domuz ve Yavruları Dronla Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?