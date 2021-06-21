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Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı - Son Dakika

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı

21.06.2021 07:32

Beylikdüzü'nde bir anne ve oğlunun cansız bedenleri oturdukları evde bulundu. İki farklı odada bulunan cansız bedenlerin kapılarında "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" notu yazılı olarak bulundu. Polis incelemelerine devam ederken, odada iki adet tabanca bulunduğu da öğrenildi.

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.

"BOMBA VAR YAKLAŞMAYIN"

Daireye giren polis ekipleri içeride oda kapısında asılı bir notta "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Bomba imha uzmanı polis ekiplerinin incelemesi üzerine herhangi bir düzeneğe rastlamadı.

Anne ve oğlunun cesetleri, 'Bomba var, yaklaşmayın' notu asılan odalarda bulundu

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Her iki odaya da giren polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Odada iki adet tabanca bulunduğu da öğrenildi. Polis ekiplerinin dairedeki detaylı incelemesi devam ediyor.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Bomba var, yaklaşmayın notu asılıydı

Beylikdüzü, Silah, Polis, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda 'Bomba var, yaklaşmayın' notu asılıydı - Son Dakika


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