Son Dakika Haberleri: Anneler Kızlarıyla Sinemaya Gitti

Anneler Kızlarıyla Sinemaya Gitti

13 dakika önce

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kız öğrencileri, anneleriyle sinemaya gitti.

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Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kız öğrencileri, anneleriyle sinemaya gitti.

En Değerli Varlığım Annem Projesi kapsamında Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 60 kız öğrenci, anneleriyle sinema salonunda film izledi.

Filmin ardından anneler ve kızları böyle bir ekinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Annelerden Gülhan Karakoç, ilk defa sinemaya gittiğini ve kızının elini tutarak sinema deneyimi yaşadığını kaydetti.

Katılımcı annelerden Muazzez Bayrak'ın ise projede emeği geçen herkese çok teşekkür ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:02 Kaynak: AA

Kocasinan, Güncel
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