Son Dakika Haberleri: Annenin İsyanı! 'Oğlum İçin Adalet İstiyorum'

Annenin İsyanı! 'Oğlum İçin Adalet İstiyorum'

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'ye transferi için yolculuğa çıktığı sırada uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi.

Annenin İsyanı! 'Oğlum İçin Adalet İstiyorum', System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'ye transferi için yolculuğa çıktığı sırada uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi. Fransız gazetesi L'Equipe'e konuşan Mercedes Taffarel, "Kaza ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Hata pilotta mı, uçakta mı yoksa havayolu şirketinde mi? Adaletin bir an önce yerini bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın yavaş ilerlediğini de belirten Mercedes Taffarel "Ancak hala cevaplanması gereken sorular var. Henüz belirgin bir ilerleme yok. Adalete güveniyorum. Oğlum Emiliano Sala için adalet istiyorum" dedi.

Emiliano Sala'nın neden ve nasıl öldüğünü öğrenmek için beklediklerini belirten Mercedes Taffarel, şunları söyledi:

"Kazada sorumlu kim? Bunu en kısa zamanda öğrenmek istiyorum. Bu bekleyiş gerçekten çok zor. Sorumluların ortaya çıkarılıp gerekli cezaları alması gerekiyor. Kaza ile ilgili birçok şey duyuyoruz. Pilot o gün uçuşa gelmiyor. Onun yerine başkası pilot kabinine oturuyor. Bunlar kafamızı karıştırıyor. Bunları İngiliz polisine sorduk ancak hala istediğimiz cevapları alamıyoruz. Sadece ama sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. Sorumlular Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmesinin bedelini ödemeli…"
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:31 

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