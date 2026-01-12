Antakya'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
Antakya'da Metruk Binada Yangın

Antakya'da Metruk Binada Yangın
12.01.2026 09:36
Hatay'da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sebep araştırılıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Meydan Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antakya'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Antakya'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
