Antakya\'da Metruk Binada Yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Meydan Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
