ANTALYA Baldız katiline, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

ANTALYA Baldız katiline, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Baldız katiline, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbetAntalya'da, Faslı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı kasap bıçağıyla sokak ortasında öldüren Ercan Karakaş (42), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Antalya'da, Faslı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı kasap bıçağıyla sokak ortasında öldüren Ercan Karakaş (42), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın karardan önceki son sözü, mahkeme heyetine yönelik, "Ben sizleri çok seviyorum" oldu.

Vahşi cinayet, geçen yıl 28 Eylül tarihinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş'ın kendisine şiddet uyguladığı, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla 2018 yılı Temmuz ayında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan Karakaş'a, 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı.

12 YERİNDEN BIÇAKLADI

Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş, 28 Eylül günü eşinin kaldığı daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş, kovaladığı baldızını sokak ortasında 12 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanan Ercan Karakaş ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Ercan Karakaş, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ercan Karakaş SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'BEN SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM'

Son kez savunma yapan Ercan Karakaş, kötü niyeti olmadığını belirterek, "Çalıştığım kurumlarda takdir kazanmış bir insanım. Eşim ve baldızım tarafından sürekli aşağılandım. Hatta çocuğumun benden olmadığı da söylendi. Bir defasında kolumdan bıçakla yaraladılar. Ben kötü bir insan değilim. İyi eğitim aldım. Halen cezaevinde eğitim alıyorum. Olayda tasarlama yok, anlık gelişen bir olay. Bana yaşattıklarının karşılığında bir anda kendimi kaybettim. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben sizleri çok seviyorum. Keşke, devletime, bayrağımı hakaretler yapılmasaydı ve ben de bunu yaşamasaydım. Mahkemeye iyi niyetlerimi sunuyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Duruşma sonunda konuşan şikayetçi avukatı Mustafa Uğur, "Her ne kadar canice katledilen bir genç kız geri gelmeyecek olsa da, sanığın kanunen verilebilecek azami cezayla cezalandırılmış olması bir nebze olsun tarafımıza teselli olmuş ve kamu vicdanını rahatlatmıştır" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

Ercan Karakaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Baldız katiline, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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