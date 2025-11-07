Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

07.11.2025 11:12
Antalya Büyükşehir Belediyesi, vize haftasında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine her akşam sıcak çorba ikram ediyor. İkramlar, 14 Kasım'a kadar devam edecek ve öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkmalarında destek olacak.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınav haftası başlayan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunuyor. Çorba ikramı, 14 Kasım'a kadar her akşam 22.00-23.00 saatleri arasında Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vize haftasının başlamasıyla birlikte yoğunlukları artan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphane önünde yapılan çorba ikramı, 14 Kasım'a kadar 22.00-23.00 saatleri arasında yapılacak. Çorbalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşevinde hazırlanıyor. Ders çalışma yoğunluğu arasında yemek yapmaya vakti olmayan öğrenciler, yapılan sıcak çorba ikramıyla birlikte öğün atlamadan, ders çalışma maratonunu sürdürüyor.

"Bir kase çorba, yorgun bir gecede en güzel dayanışmadır"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, vize haftasında öğrencilerin içini ısıtmaya geldiklerini söyledi. Talay, "3-14 Kasım günleri arasında her akşam 22.00-23.00 saatleri arasında, Merkez Kütüphane önünde öğrencilerimize sıcak çorba ikramımız var. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, ders çalışılan uzun gecelere, soğuk havaya, sınav stresine iyi gelecek bir mola için sizi çorba ikramımızla merkez kütüphane önüne bekliyoruz. Bazen bir kase çorba, yorgun bir gecede en güzel dayanışmadır. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz"

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Fatma Dağ ise "Bugün ders çalışmak için kütüphaneye geldim ve bu çorba ikramıyla karşılaştım. Ders çalıştığımız bu soğuk havalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi çorba getirmiş bize. Vize haftasında yoğunluktan yemek yapmaya bile fırsatımız olmuyor. Böyle bir şey düşünülmesi çok güzel olmuş Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.