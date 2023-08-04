Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum

04.08.2023 20:51

Antalya yaklaşık 34 gündür su olmamasına sinirlenen bir vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasına giderek "Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum" sözleriyle isyan etti.

Antalya'da ikamet eden bir vatandaş, 34 gündür evinde su olmadığı için, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını bastı.

"TUVALETE GİREMİYORUM"

Yetkililere sitem eden mağdur vatandaş "Yeter 34 gün oldu, su yok. Size bayramda mesaj atmışım. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum." dedi.

BİDONLARI FIRLATTI

Getirdiği bidonları sağa sola fırlatan şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Az Bile yapmış şu yaz günü ama Antalya İzmir istanbul müstahak insanca bu halka hizmet yok Cevap Yaz 80 42 Yayından Kaldır
  • Serkan ergezer : BELEDİYE SEÇİM OYUNLARİ MAKSAT İNSANLARDA SORU İŞARETİ BIRAKMAK ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYEYE SEÇİMDE ALMAK Cevap Yaz 67 67 Yayından Kaldır
500
Sokak ortasında intihar eden adamın oğlu kendinden geçti Sokak ortasında intihar eden adamın oğlu kendinden geçti

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı
21:01 Madalya geldi! Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı
20:33 Ali Koç, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ile yaşanan diyalog hakkında açıklama yaptı
20:29 Ortalık fena karışacak! Ali Koç'tan çok konuşulacak Metin Öztürk açıklaması
20:14 Bodrum'da trafik felç oldu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
20:12 Bodrum'da ana isale hattı patladı! Trafik kilitlendi
19:58 Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum
19:54 Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum
19:40 PKK Yandaşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Skandal Eylem Gerçekleştirdi
19:39 Samsunspor, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 21:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement