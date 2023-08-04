Antalya'da ikamet eden bir vatandaş, 34 gündür evinde su olmadığı için, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını bastı.
Yetkililere sitem eden mağdur vatandaş "Yeter 34 gün oldu, su yok. Size bayramda mesaj atmışım. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum." dedi.
Getirdiği bidonları sağa sola fırlatan şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum - Son Dakika