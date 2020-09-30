Antalya'da 900 bin liralık kaçak sigara kartuşu operasyonu - Son Dakika

ANTALYA'da, piyasa değeri 900 bin TL olan gümrük kaçağı 26 bin 880 paket sigara kartuşu ele geçirildi. Ukraynalı 2 kişi ise gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kente yurt dışından TIR ve TIR'a bağlı çekiciyle yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara kartuşu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ukrayna plakalı TIR ve bu TIR'a bağlı çekici, dün Aksu ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada, çekicinin gizli bölmelerinde, piyasa değeri 900 bin TL olan 26 bin 880 paket kaçak sigara kartuşu ele geçirildi. Araçta bulunan Ukraynalı O.Y. ve S.B., gözaltına alındı.Öte yandan el koyulan kaçak sigara kartuşlarının, tek seferde bugüne kadar Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.