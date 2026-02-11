Antalya'da Acil Sağlık Hizmeti 10 Dakikada! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Acil Sağlık Hizmeti 10 Dakikada!

11.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 112 ekipleri, acil çağrılara 10-30 dakikada ulaşarak hızlı sağlık hizmeti sunuyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düştüğü andan itibaren sağlık ekiplerinin kırsalda en geç 30, şehir içerisinde de 10 dakikada adreste olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin her noktasında ve her türlü iklim koşulunda acil sağlık hizmeti, 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşlara sunuluyor. Ekiplerin mesaisi, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde 112 telefon numarasının çevirmesiyle başlıyor.

Komuta Kontrol Merkezine (KKM) ulaşan çağrının ardından ihbar en yakın istasyondaki ekibe bildiriliyor.

Vakaya yetişmek için zamanla yarışan sağlık ekipleri, trafikteki duyarlı sürücülerin fermuar sistemini uygulamasıyla kısa sürede adrese ulaşıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine, kent sakinleri ve misafirlerin tüm sağlık hizmeti taleplerinde her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kentteki sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirten Özkan, "112'ye ihbar düştüğü andan itibaren kırsalda en geç 30, şehir içerisinde 10 dakikada adreste oluyoruz. Bu hız ülke normallerinin üzerinde. Dağınık yerleşen, bu kadar kırsal alanı olan bir yerde böyle hızlı ve etkin ambulans hizmeti sunmak hakikaten kolay değil." dedi.

Özkan, trafikte ambulansların geçişini kolaylaştırmak için uygulanan fermuar sisteminin önemine dikkati çekerek, "Trafikte ambulans siren sesi duyulduğu andan itibaren sürücülerimiz fermuar sistemini uyguluyor. Araçlarını hemen sağ ve sola alarak, ambulansın geçişine müsaade ediyor. Bu konuda yoğun şekilde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının kente 15 yeni ambulans daha kazandırdığını kaydeden Özkan, bu araçların acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı verilmesine katkı sağladığını ifade etti.

"Antalya Şehir Hastanemize 12 yeni yoğun bakım yatağını kazandırdık"

İl Sağlık Müdürü Özkan, mevsim dönüşlerindeki basit viral enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklar da eklenince acil servislere başvuruların arttığını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarırsak hastanelere başvuru oranı da önemli derecede azalacaktır. Böylece gerçekten yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımızın önünü de kapatmamış oluruz. Herkes ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini istediği basamakta almış olur. Antalya Şehir Hastanemize 12 yeni yoğun bakım yatağını kazandırdık. Acillerdeki yoğunluk böylelikle gittikçe azalacaktır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antalya, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Acil Sağlık Hizmeti 10 Dakikada! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:45:42. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Acil Sağlık Hizmeti 10 Dakikada! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.