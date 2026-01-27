Antalya'da Aşırı Yağış ve Hortum Hasara Yol Açtı - Son Dakika
Antalya'da Aşırı Yağış ve Hortum Hasara Yol Açtı

Antalya'da Aşırı Yağış ve Hortum Hasara Yol Açtı
27.01.2026 18:02
Vali Şahin, Kumköy ve Kundu'da aşırı yağış ve hortum nedeniyle hasarları inceleyip açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kumköy ve Kundu mahallelerini ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, aşırı yağış, fırtına ve hortum nedeniyle seralarda ciddi hasarlar meydana geldiğini ve bir vatandaşın konteyner devrilmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Aksu ilçesine bağlı Kumköy ve Kundu mahallelerini ziyaret eden Vali Şahin, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Antalya son günlerde ciddi miktarda yağış aldı. Özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri su baskınları ve taşkınlar yaşadık. Dün akşam ise çok şiddetli bir rüzgarla birlikte, deniz istikametinden gelen hortumlar ilçelerimizi etkiledi. Kaş'ta bazı evlerin çatıları uçtu, Demre ve Kumluca'daki seralarda çok ciddi hasar meydana geldi. Ayrıca Manavgat'ta bir konteynerin devrilmesi sonucu bir vatandaşımız yaralandı. Ekiplerimiz sahada, meydana gelen zarar ve hasarların tamamını tek tek tespit ediyor, yaraları sarmak için harekete geçiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3. Sayfa, Antalya, Kumköy, Son Dakika

